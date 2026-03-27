Fitta nevicata anche in collina il paesaggio completamente imbiancato | la ' cartolina' da Sarsina

Giovedì, una consistente nevicata ha interessato anche le zone collinari, imbiancando completamente il paesaggio. A Ranchio, frazione di Sarsina situata a circa 400 metri sul livello del mare, la neve ha coperto ogni superficie, creando un panorama tipico di una cartolina invernale. La neve ha interessato anche altre aree della regione, portando condizioni di freddo e visibilità ridotta.

Fitta nevicata anche in collina nella giornata di giovedì, paesaggio completamente imbiancato a Ranchio (frazione di Sarsina) a poco più di 400 metri sul livello del mare. (Video di un lettore). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Fitta nevicata anche in collina, il paesaggio completamente imbiancato: la 'cartolina' da Sarsina Articoli correlati Tempesta di neve sugli Usa, completamente imbiancato anche il Connecticut(LaPresse) Milioni di persone in una vasta area degli Stati Uniti nord-orientali sono rimaste bloccate nelle loro case a causa dei divieti di... Appennino imbiancato: la nevicata a BercetoNella mattinata di mercoledì 4 febbraio l'Appennino Parmense è stato imbiancato dalla neve. Una raccolta di contenuti su Fitta nevicata Temi più discussi: Fitta nevicata anche in collina, il paesaggio completamente imbiancato: la 'cartolina' da Sarsina; Ondata di gelo artico ieri sera sulle Alpi Orientali: abbondanti nevicate e forti raffiche di vento hanno fatto cambiare volto, in pochissime ore, al paesaggio dolomitico. Una fitta nevicata ha imbiancato l’Alta Badia che si è svegliata circondata dal candore del ma; Rocca Calascio imbiancata: la poesia del contrasto tra la pietra medievale e la neve fresca; Neve alle porte di Roma: scorci imbiancati ai Castelli romani, fiocchi anche a bassa quota. Fuori strada con il Suv sotto la fitta nevicata in Piemonte: muore sul colpo un 30enne comasco, feriti i suoi amiciE' successo a Varzo in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Impatto senza scampo contro un guard-rail. Verifiche della Polizia per capire l'esatto numero delle persone a bordo. ciaocomo.it Maltempo, fitta nevicata in Abruzzo: coda dell’invernoUna parte dell'Abruzzo si è risvegliato coperto da una coltre bianca nella mattina del 18 marzo 2026. Una perturbazione, alimentata da un nucleo di aria ... panorama.it #FlashMeteo ore 10:50 #AGGIORNAMENTO #METEO Fitta nevicata in atto a Vallinfreda (RM), a circa 870 m di quota. Neve in corso anche sui Prenestini e sui Lucretili: imbiancato Monte Guadagnolo e Capranica Prenestina (RM) dai 900 metri. Possibili fioc - facebook.com facebook