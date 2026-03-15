Notte di neve in Valle Intelvi | almeno 25 centimetri e paesaggio da cartolina

Nella notte tra venerdì e sabato, la Valle Intelvi è stata interessata da una consistente nevicata che ha depositato almeno 25 centimetri di neve. Al risveglio, il paesaggio si presentava completamente imbiancato, creando un quadro da cartolina che ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori. La zona si è risvegliata sotto una copertura di neve che ha trasformato il paesaggio in un’immagine invernale.

Da Blessagno le immagini spettacolari arrivate in redazione: la valle si è svegliata completamente imbiancata dopo la lunga e abbonante nevicata La Valle Intelvi si è svegliata sotto una coltre bianca dopo la nevicata che ha interessato la zona per gran parte della notte tra venerdì e sabato. Le foto e i video arrivati in redazione raccontano bene l’atmosfera. A inviarli è stato Charlie, che questa mattina è uscito per una passeggiata con i suoi cani e ha deciso di condividere alcuni scatti della valle imbiancata. Secondo una stima fatta sul posto, durante la notte potrebbero essere caduti circa 25 centimetri di neve, sufficienti a ridisegnare completamente il paesaggio della zona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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