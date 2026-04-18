Scali Toscani al top | a marzo crescita del 9% con record di passeggeri

A marzo, gli scali toscani di Firenze e Pisa hanno superato per la prima volta i 700 mila passeggeri movimentati, segnando un aumento del 9,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La crescita si conferma come uno dei risultati più elevati mai registrati nel sistema aeroportuale regionale, con dati che evidenziano un incremento costante nel traffico aereo. I numeri indicano una ripresa significativa rispetto agli anni precedenti.

Nel mese di marzo il Sistema Aeroportuale Toscano di Firenze e Pisa, ha registrato per la prima volta oltre 700 mila passeggeri transitati, con un miglioramento del +9,3% sul 2025. La performance è sostenuta dalla crescita del segmento di traffico internazionale (+12,3%) che ha compensato la flessione del segmento nazionale (-0,8%). Il Sistema Aeroportuale Toscano, con volumi di traffico in crescita in ciascuno dei tre mesi, ha visto transitare complessivamente 1,7 milioni di passeggeri nel primo trimestre dell’anno con un incremento del +7,1% sul 2025. L’ aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (nella foto sopra) ha segnato il risultato storico per il mese di marzo con oltre 295 mila passeggeri transitati e una crescita del +9,4% sul medesimo mese del 2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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