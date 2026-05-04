In Puglia, sono inattivi 16 robot chirurgici, anche se l'eccellenza medica regionale permette di utilizzarli. Quattro di questi strumenti sono stati impiegati, mentre altri due sono ancora mancanti, lasciando alcuni apparecchi inutilizzati. La regione ha investito circa 11 milioni di euro per l'acquisto di queste tecnologie, ma molti rimangono sottoutilizzati o fermi. La situazione solleva domande sulla gestione e sull'impiego delle risorse.

? Cosa scoprirai Come possono 16 robot restare fermi nonostante l'eccellenza medica regionale?. Perché mancano 2.500 interventi necessari per ammortizzare i costi tecnologici?. Chi deve gestire il personale specializzato per saturare le sale operatorie?. Come influisce questo spreco sui fondi destinati ad altre necessità sanitarie?.? In Breve Soglia di ammortamento tra 300 e 500 interventi annui per ogni robot Da Vinci.. Deficit operativo di 2.500 procedure rispetto ai 4.000 interventi necessari per l'equilibrio.. Perdita di 4.553 euro per ogni intervento non effettuato tramite rimborso DRG.. Carenza di personale specializzato e problemi logistici nelle sale operatorie della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, buco di 11 milioni: robot chirurgici sottoutilizzati

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