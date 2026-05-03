Sanità Puglia | buco di 350 milioni l’opposizione chiede un’inchiesta

In Puglia, la sanità registra un debito di circa 350 milioni di euro. L’opposizione ha chiesto l’apertura di un’inchiesta per chiarire le responsabilità nella gestione dei fondi. La cifra si riferisce a un disavanzo accumulato nel settore sanitario regionale, che potrebbe avere ripercussioni sulla disponibilità di servizi e sulle finanze pubbliche. Restano da individuare i responsabili delle decisioni che hanno contribuito a questa situazione.

? Cosa scoprirai Come influirà il buco di 350 milioni sulle tasse dei pugliesi?. Chi sono i responsabili gestionali che l'opposizione vuole individuare?. Perché la maggioranza sostiene che la colpa sia dello Stato?. Quanto peserà il deficit sanitario sul portafoglio delle famiglie pugliesi?.? In Breve L'opposizione di Paolo Pagliaro teme aumenti fiscali per redditi sopra i 28.000 euro.. I consiglieri Spina, Basile e Caroli chiedono commissione d'inchiesta per il debito.. La maggioranza cita deficit nazionali da 10,1 miliardi nel 2028 e 13,4 miliardi nel 2029.. Lo squilibrio pugliese deriva da 489 milioni di spesa contro 139 milioni statali.. Il disavanzo della sanità pugliese tocca i 350 milioni di euro per l’anno 2025, scatenando una violenta battaglia politica a Bari tra l’opposizione e la maggioranza regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Puglia: buco di 350 milioni, l’opposizione chiede un’inchiesta Notizie correlate Leggi anche: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni Sanità Puglia: 369 milioni di buco, tasse o tagli?Il sistema sanitario pugliese si trova al limite della rottura strutturale, con un deficit certificato dai ministeri centrali che nel 2025 ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Sanità Puglia, Lobuono: Bene il commissariamento, ora la verità sul buco da 369 milioni; Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio; Buco della sanità, la manovra di Decaro: Aumento Irpef e tagli ai costi della politica, ma tuteleremo le famiglie fragili. Sanità pugliese, UGL contro l’aumento IrpefIl buco della sanità in Puglia finisce al centro dello scontro sindacale. UGL Puglia contesta l’ipotesi di un aumento dell’addizionale Irpef regionale per coprire il disavanzo della sanità, indicato d ... pugliapress.org Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioniI dati giungono alla chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 di Asl, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Nei prossimi giorni la Regione deciderà come rientrar ... baritoday.it Sanità Puglia, capigruppo maggioranza: “Crisi nazionale, basta scaricabarile” Minerva, Fischetti, La Ghezza e Passero: “I numeri smentiscono la narrazione. Risorse insufficienti, pagheranno i cittadini” - facebook.com facebook Deficit sanità Puglia, conti verso il commissariamento: Foggia tra le aziende con i disavanzi più pesanti x.com