Psg-Bayern un film di Tarantino Como-Napoli noia da calcio italiano

Da ilnapolista.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 35ª giornata del campionato 2025-26, il match tra PSG e Bayern si è concluso con un risultato che ha ricordato le scene di un film di Tarantino, tra azioni veloci e colpi di scena. Dall'altra parte, la partita tra Como e Napoli ha deluso le aspettative, con molte occasioni mancate e ritmo lento. La cronaca si è concentrata sugli errori difensivi e su alcune scelte sbagliate, mentre il lago vicino allo stadio è rimasto l’unico elemento di bellezza visibile durante l’incontro.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 35° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 La cosa più bella della partita sul lago rimane il lago. Da ricordare solo le immagini di questo stadio meraviglioso costruito proprio lì, sulla riva. Lo stadio più bello del mondo, secondo Brera. Sintesi della gara, due protagonisti degli opposti schieramenti. Nico Paz e Il Re. L’uno il futuro, l’altro il passato. L’uno illumina, l’altro rattrista. Noia da calcio italiano. Cesc gioca moderno ed ha una bella squadra con tante individualità interessanti. Oltre a Nico che è ormai fuori portata, c’è Perrone ventitreenne argentino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

psg bayern un film di tarantino como napoli noia da calcio italiano
© Ilnapolista.it - Psg-Bayern un film di Tarantino, Como-Napoli noia da calcio italiano

Notizie correlate

Psg-Bayern è uno schiaffo al calcio italiano: verticalità, talento e corsa, mentre noi camminiamo all’indietroAd un certo punto, sembrava di assistere a un’icona del cinema sportivo, come le sfide sul ring tra Rocky Balboa e Apollo Creed: i gol come pugni, i...

Leggi anche: Rare tracce di Psg-Bayern. Ma su quel ramo del lago di Como, il Napoli porta la Champions a casa

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Psg Bayern Monaco 5-4: gol e highlights Champions; Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: che show a Parigi. Gli highlights; PSG e Bayern danno spettacolo: semifinale d'andata show, 5-4 pirotecnico a Parigi; Cinema allo stato puro, Henry non si tiene su Psg-Bayern. E poi affonda: Chi non l'ha vista...

psg bayern psg bayern un filmBayern Monaco-PSG, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniBayern Monaco o Paris Saint-Germain: chi sarà la seconda finalista della UEFA Champions League 2025/26? Otto giorni dopo la spettacolare partita d'andata al Parco dei Principi, terminata con un clamor ... calciomercato.com

psg bayern psg bayern un filmChampions in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.