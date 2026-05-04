Psg-Bayern un film di Tarantino Como-Napoli noia da calcio italiano

Nella 35ª giornata del campionato 2025-26, il match tra PSG e Bayern si è concluso con un risultato che ha ricordato le scene di un film di Tarantino, tra azioni veloci e colpi di scena. Dall'altra parte, la partita tra Como e Napoli ha deluso le aspettative, con molte occasioni mancate e ritmo lento. La cronaca si è concentrata sugli errori difensivi e su alcune scelte sbagliate, mentre il lago vicino allo stadio è rimasto l’unico elemento di bellezza visibile durante l’incontro.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 35° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 La cosa più bella della partita sul lago rimane il lago. Da ricordare solo le immagini di questo stadio meraviglioso costruito proprio lì, sulla riva. Lo stadio più bello del mondo, secondo Brera. Sintesi della gara, due protagonisti degli opposti schieramenti. Nico Paz e Il Re. L’uno il futuro, l’altro il passato. L’uno illumina, l’altro rattrista. Noia da calcio italiano. Cesc gioca moderno ed ha una bella squadra con tante individualità interessanti. Oltre a Nico che è ormai fuori portata, c’è Perrone ventitreenne argentino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Psg-Bayern un film di Tarantino, Como-Napoli noia da calcio italiano Notizie correlate Psg-Bayern è uno schiaffo al calcio italiano: verticalità, talento e corsa, mentre noi camminiamo all’indietroAd un certo punto, sembrava di assistere a un’icona del cinema sportivo, come le sfide sul ring tra Rocky Balboa e Apollo Creed: i gol come pugni, i... Leggi anche: Rare tracce di Psg-Bayern. Ma su quel ramo del lago di Como, il Napoli porta la Champions a casa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Psg Bayern Monaco 5-4: gol e highlights Champions; Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: che show a Parigi. Gli highlights; PSG e Bayern danno spettacolo: semifinale d'andata show, 5-4 pirotecnico a Parigi; Cinema allo stato puro, Henry non si tiene su Psg-Bayern. E poi affonda: Chi non l'ha vista... Bayern Monaco-PSG, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniBayern Monaco o Paris Saint-Germain: chi sarà la seconda finalista della UEFA Champions League 2025/26? Otto giorni dopo la spettacolare partita d'andata al Parco dei Principi, terminata con un clamor ... calciomercato.com Champions in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it Se a lavoro fate due mesi come questi ultimi del Milan vi licenziano per giusta causa Ad Allegri fanno i meme dicendo che con i 9 gol di Psg-Bayern ci faceva 27 punti (ne ha fatti 7 nelle ultime 7, effettivamente ben più dei gol siglati dai rossoneri in queste partit x.com Spalletti commenta Psg-Bayern: “Il calcio europeo va in quella direzione. Premia chi crea scompiglio, non chi lo evita. Premia chi si prende il rischio, non il ritmo basso dove tutto diventa prevedibile e leggibile” - facebook.com facebook