Nel fine settimana si sono svolte le analisi sulla partita tra Como e Napoli, un incontro del campionato di Serie A. Mentre ci sono poche indicazioni sulla sfida tra Psg e Bayern, la partita tra le due squadre italiane ha attirato l’attenzione. La gara si è conclusa con il Napoli che ha portato a casa i tre punti, lasciando poche tracce della sfida tra le due grandi squadre europee.

Rare tracce di Psg-Bayern. È l’esito delle analisi di Como-Napoli partita molto italiana del campionato di Serie A. E va riconosciuto che per buona parte del match le tracce sono tutte della squadra di Fabregas che ha provato ad attaccare, ad accelerare. Ma ha quasi sempre trovato lo scudo difensivo allestito da Conte. Va però detto che il finale è stato tutto della squadra di Conte che ha colpito anche un palo. Il Como un paio di gol se li è comunque divorati, con un calciatore da solo davanti a Milinkovic. Prima Douvikas che ha persino superato il portiere ma poi ha calciato sui piedi di Rrahmani che si è immolato sulla linea di porta. E quindi Diao probabilmente il migliore, l’unico in grado di produrre accelerazioni degne di questo nome.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rare tracce di Psg-Bayern. Ma su quel ramo del lago di Como, il Napoli porta la Champions a casa

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