Psg-Bayern è uno schiaffo al calcio italiano | verticalità talento e corsa mentre noi camminiamo all’indietro
Nella sfida tra Psg e Bayern, sono emersi aspetti di calcio che si distanziano molto dalla realtà italiana, con un ritmo rapido, tecniche raffinate e spinta costante. La partita ha mostrato un gioco verticale, con movimenti rapidi e azioni di attacco che si sono susseguite senza sosta. Le sequenze offensive e le difese sono state caratterizzate da un’intensità che ha ricordato scene di un film sportivo, con calciatori impegnati in manovre di grande spettacolo.
Ad un certo punto, sembrava di assistere a un’icona del cinema sportivo, come le sfide sul ring tra Rocky Balboa e Apollo Creed: i gol come pugni, i dribbling come jab, le difese scoperte come le guardie abbassate, i tiri a giro come uppercut, uno al tappeto e poi l’altro. Nove gol in 67 minuti, media uno ogni 7’ e 44 secondi. Una tempesta durata 70’, poi il ritorno alla normalità, quando la fatica ha iniziato a prendere il sopravvento. Psg–Bayern è consegnata alla storia come la semifinale di Champions più spettacolare degli ultimi 66 anni: bisogna risalire a Eintracht-Rangers 6-3 del 1960 per ritrovare un numero così elevato di reti. Altre...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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