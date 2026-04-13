In una nuova puntata di Inpat-Expat, si parla di calcio italiano e delle differenze con la Germania, dove le donne allenano le squadre femminili. Il focus si sposta anche sulla presenza di mamme nel calcio italiano e sulla loro influenza nel mondo sportivo. Nel frattempo, un giornalista torna da due settimane in Giappone, condividendo osservazioni su Tokyo e Napoli, con particolare attenzione alla cucina italiana e giapponese.

Nuova puntata di Inpat-Expat! Il meraviglioso mondo del calcio italiano Raniero torna da due settimane in Giappone con due scoperte destinate a far discutere: Tokyo è meno nostalgica di Napoli e la cucina italiana è un meraviglioso sottoinsieme della cucina giapponese. Con queste premesse ideali per farsi amare da Sorbillo e dintorni, si parte. foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso Il meraviglioso mondo del calcio italiano. L’Italia non va al Mondiale per la terza volta di fila, e la risposta dei commissari tecnici qual è? Le mamme. Per Spalletti il talento “lo produce la mamma”, per Gattuso il problema è che “hanno chiuso gli oratori” e le mamme non fanno più scendere i figli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inpat-Expat: Il calcio italiano parla di mamme, in Germania allenano le donne

Inpat-Expat, l’ontologia del rigore e le condizioni fisiche straordinarie della nonna di Ciccio MaroldaBenvenuti a Inpat-Expat, il nuovo podcast tra Napoli e Berlino che non ha paura di non sapere (niente di calcio).

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