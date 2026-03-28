Le elezioni per il presidente della Provincia di Salerno sono programmate per il 4 maggio. La competizione si prospetta tra il sindaco di Bellosguardo, sostenuto dal Partito Democratico, e il sindaco di Scafati, candidato di Forza Italia. Entrambi hanno confermato la loro candidatura, rendendo possibile una sfida diretta tra i due amministratori. La consultazione riguarda esclusivamente la carica di presidente dell’ente provinciale.

Il centrosinistra potrebbe ufficializzare il nome già la settimana prossima, per il centrodestra previsti tempi più lunghi Il Pd, nel corso della prossima settimana, dovrebbe convocare una riunione per discutere della candidatura di Parente; mentre per il centrodestra, ancora alle prese con le tensioni per individuare candidature unitarie per le elezioni comunali, i tempi potrebbero essere più lunghi. Ma in tanti tra i partiti di governo auspicano che, almeno per le provinciali, la quadra possa essere trovata come accaduto sempre in passato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni per il presidente della Provincia, urne aperte il 4 maggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni per il presidente della Provincia: verso la sfida Parente (Pd)-Aliberti (FI)

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