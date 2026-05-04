Provincia di Salerno affluenza al 64,55% | è cominciato lo scrutinio Parente parte avanti

Nella provincia di Salerno, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 64,55%. È iniziato lo scrutinio dei voti, con il candidato Parente che si trova in testa rispetto agli altri contendenti. La giornata di voto si è conclusa e sono stati aperti i seggi per la conta delle schede. Nessun dato ufficiale sui risultati finali è ancora stato diffuso, ma la prima fase di scrutinio è in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Provincia di Salerno si attesta al 64,55%. Hanno votato in 1.249 su 1.935 aventi diritto. Un dato tutt’altro che scontato per una competizione di secondo livello, spesso percepita come fredda e distante. Lo scrutinio è ufficialmente in corso a Palazzo Sant’Agostino e i primi riscontri iniziano a delineare un quadro. La sfida è tutta politica, senza sfumature: da un lato Geppino Parente, candidato del centrosinistra; dall’altro Pasquale Aliberti, esponente di peso di Forza Italia sostenuto dall’intero centrodestra. Geppino Parente parte subito avanti già dalle schede azzurre, con 138 voti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Salerno, affluenza al 64,55%: è cominciato lo scrutinio, Parente parte avanti Notizie correlate Puglia, referendum sulla giustizia: affluenza al 52%. Al via lo scrutinio, i risultati in direttaÈ arrivata al 52,01%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al referendum costituzionale del 2020 (61,91%), l'affluenza alle urne degli... Provincia: sfida tra Parente e Aliberti con l’assenza di Salerno? Cosa scoprirai Chi vincerà lo scontro tra il sindaco di Bellosguardo e Aliberti? Perché l'assenza di Salerno e Pagani cambierà i rapporti di forza?... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezione presidente della Provincia: seggi aperti a Palazzo Sant'Agostino, i dati sull'affluenza; Elezioni Comunali 2026 in provincia di Salerno, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio; Referendum Giustizia, domenica da record: affluenza oltre il 46%. In Campania, Avellino la migliore; Elezioni Comunali 2026 in provincia di Salerno, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio. Geppino Parente eletto presidente della Provincia di Salerno: i dettagli del votoGeppino Parente, sindaco di Bellosguardo, vince le elezioni provinciali di Salerno superando Pasquale Aliberti. Analisi del voto e dati sull'affluenza. infocilento.it GIUSEPPE PARENTE, SINDACO DI BELLOSGUARDO, E' STATO ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - facebook.com facebook