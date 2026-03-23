È arrivata al 52,01%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al referendum costituzionale del 2020 (61,91%), l'affluenza alle urne degli elettori pugliesi che si sono espressi ieri e oggi sul quesito referendario sulla giustizia. La percentuale più alta è stata a Bari e in provincia dove ha votato il 53,89% degli aventi diritto. A Lecce e in provincia ha votato il 53,63%, nella provincia di Barletta-Andria-Trani il 52,65, in quella di Taranto il 50,71%, nel Brindisino il 49,62%, mentre in provincia di Foggia è andato alle urne il 48,20% degli aventi diritto. In Puglia, quando sono state scrutinate 477 sezioni su 4.032, prevale il fronte del No. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla giustizia: affluenza al 52%. Al via lo scrutinio, i risultati in diretta

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