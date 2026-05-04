La Libertas Atletica Forlì si distingue nella regione grazie a diverse prove vinte. Tra i risultati più rilevanti, un atleta della società si è qualificato per i campionati italiani. Gli allievi della stessa società sono riusciti a conquistare il titolo di squadra, dimostrando una buona performance complessiva nelle competizioni regionali. Questi successi evidenziano il ruolo della società nel panorama regionale dell’atletica.

? Cosa scoprirai Chi è l'atleta che ha vinto il pass per i campionati italiani?. Come hanno fatto gli allievi a conquistare il titolo di società?. Quale metodo formativo permette ai giovani di dominare le prove multiple?. Perché la versatilità dei ragazzi è stata decisiva a Cesena?.? In Breve Israel Sepa ottiene 5.731 punti e qualifica per i Campionati Italiani 2026.. Eternel Sepa, Hasen Berrani, Luca Monterastelli e Federico Pasini contribuiscono al titolo.. Annagiulia Marsicovetere sesta tra le allieve, Elisa Cortesi dodicesima tra gli assoluti.. Luca Franco decimo tra i juniores e Stefano Tisselli undicesimo tra gli assoluti.. Gli atleti della Libertas Atletica Forlì hanno conquistato il titolo regionale di società nelle prove multiple durante i campionati disputati a Cesena lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prove multiple: la Libertas Atletica Forlì è regina in regione

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