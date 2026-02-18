Atletica campionati italiani | prove multiple indoor in diretta su Sportface

Il campionato italiano di prove multiple indoor si svolge a Padova, dove si sono radunati giovani atleti di promessa e juniores. La causa di questa manifestazione è l’appuntamento annuale che permette ai talenti emergenti di confrontarsi tra loro. La competizione si tiene nel palazzetto dello sport, con oltre 200 partecipanti pronti a sfidarsi in discipline come il salto in lungo, i 60 metri e il lancio del peso. Le gare sono trasmesse in diretta su Sportface, offrendo un’occasione unica per seguire da vicino le performance dei nuovi campioni.

Tutti i riflettori sono puntati su Padova per i campionati italiani promesse, juniores e allievi al coperto: quando sono gli eventi e dove vederli Mentre le Olimpiadi invernali stanno per volgere al termine, ci sono altri appuntamenti in Italia che stanno per partire, calamitando le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, c'è sicuramente lo spettacolo dell'atletica che si sposta a Padova. Correre più veloce degli altri, avere più grinta e la giusta determinazione per prevalere saranno ingredienti essenziali. E per stabilire anche il futuro migliore possibile.

LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)La prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor si è aperta questa mattina al PalaCasali di Ancona.

Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: diretta su Atletica Italiana TV nel weekendSabato 7 e domenica 8 febbraio, il PalaCasali ospita i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor.

