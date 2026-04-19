E' il giorno di Salernitana-Picerno prove generali di playoff | le probabili formazioni

Oggi si gioca la sfida tra Salernitana e Picerno, considerata una prova generale per i playoff. Per la prima volta nella sua storia, il Picerno ha effettuato una sfilata all'Arechi. Nell'incontro di andata, la squadra ospite era guidata dall’allenatore attuale, che ha visto la sua ex squadra conquistare la vittoria con un gol decisivo di Longobardi all’ultimo minuto, dopo aver sofferto e rimontato in diverse occasioni.

All'Arechi sfila il Picerno. E' una notizia: non lo aveva mai fatto nella sua storia. All'andata c'era Raffaele in panchina: la Salernitana al solito sospirò e soffrì, poi riuscì ad espugnare con Longobardi all'ultimo assalto e salvò anche il proprio ex tecnico, eternamente in bilico. Sul piccolo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: E' il giorno di Cavese-Salernitana, derby blindato: le probabili formazioni Leggi anche: E' il giorno di Crotone-Salernitana, assalto granata al terzo posto: le probabili formazioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: E' il giorno di Salernitana-Picerno, prove generali di playoff: le probabili formazioni; Renzi di Pesaro per Salernitana-Picerno, si gioca di domenica sera; Dove vedere Salernitana-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Salernitana-AZ Picerno: prevendita settore ospiti. Salernitana, i convocati per il match contro il Picerno: in attacco imbarazzo della sceltaStampa Dopo la rifinitura pomeridiana, Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati della Salernitana per la sfida di domani sera contro il AZ Picerno. Buone notizie per il tecnico granata, che recu ... salernonotizie.it Salernitana, Cosmi studia la mossa giustaStampa Cosmi cerca l’assetto ideale per l’Arechi: De Boer e Carriero in mezzo, mentre sulle corsie avanzano le candidature di Longobardi e Anastasio, favorito anche per sopperire all’assenza di Villa. salernonotizie.it Salernitana. La carica di Cosmi “I tifosi sono con noi e credono nelle nostre possibilità per determinare quello che sarà il futuro, tra queste due partite che restano e i playoff. Per me è un segnale importantissimo”, ha detto alla vigilia della sfida con il Picerno l’a facebook I convocati per Salernitana-AZ Picerno #SalernitanaPicerno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com