Prove di dialogo fra Comune e Comitato No Brt | In via della Costituente cassonetti spostati in aree senza negozi

Il Comitato No Brt ha segnalato un problema riguardante la posizione dei cassonetti per i rifiuti lungo viale della Costituente, nel tratto interessato dai lavori del sistema di trasporto rapido. Dopo aver presentato la segnalazione, le autorità comunali hanno comunicato di aver spostato i bidoni in zone prive di negozi e attività commerciali. La questione riguarda la collocazione dei contenitori e le conseguenti modifiche apportate in seguito alle richieste del comitato.

“A seguito di una nostra segnalazione relativa alla collocazione dei bidoni per il conferimento dei rifiuti in viale della Costituente, nel primo tratto interessato dai lavori del Brt, comunichiamo che, grazie al nostro intervento, gli stessi sono stati riposizionati in aree prive di attività.🔗 Leggi su Baritoday.it

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