Bari e l' attesa per il Piano Sosta il Comitato No Brt torna alla carica | Presentata diffida al Comune

Il Comitato No Brt ha presentato una diffida al Comune di Bari riguardo al Piano Sosta. La nota arriva mentre si intensificano le discussioni sul progetto del Bus Rapid Transit, anche se il comitato precisa di non opporsi direttamente al sistema di trasporto pubblico. La situazione rimane calda e le parti coinvolte continuano a esprimere le proprie posizioni pubblicamente.

Il gruppo di residenti e commercianti del Municipio II ha presentato una richiesta di "pubblicazione del piano sosta e il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di pianificazione urbana e mobilità" Ribadisce di non essere contrario al progetto del nuovo sistema di trasporto pubblico locale Bus Rapid Transit. Il Comitato No Brt torna a far sentire le proprie ragioni attraverso un comunicato sulle sue pagine social. “La nostra posizione riguarda esclusivamente le numerose criticità irrisolte che il progetto, così come attualmente presentato, comporta per il territorio e per i cittadini - scrivono i referenti - Tra queste, una delle più rilevanti è l’eliminazione massiccia dei posti auto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Comune prepara il 'Piano Sosta', il Comitato No Brt: "Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II"Hanno accolto con soddisfazione le novità proposte dall'amministrazione comunale in merito al Piano Sosta.

