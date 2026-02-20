Pugni in faccia e cellulare rubato per non far chiamare i soccorsi | condannato fratello violento

Una storia di soprusi durata anni culminata in un'aggressione selvaggia. Fondamentali i racconti di chi l'ha vista in lacrime e i referti medici sulle lesioni al volto Una lite familiare che degenera velocemente in un'aggressione brutale, con tanto di furto del cellulare per impedire alla vittima di chiedere aiuto. Un gesto che ha portato alla condanna a due anni e due mesi di un uomo accusato di aver picchiato la sorella. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando un banale litigio tra fratelli si è trasformato in un incubo per la donna. Secondo quanto ricostruito dai giudici e riportato nelle motivazioni della sentenza, l'uomo avrebbe aggredito la sorella con estrema violenza mentre lei stava per entrare in auto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

