Benevento morto Mario Capobianco | era stato aggredito con calci e pugni

Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, è morto all’ospedale «San Pio» dopo essere stato violentemente picchiato la sera del 24 gennaio nel rione Libertà. La sua aggressione, avvenuta in strada, ha lasciato molti cittadini scioccati e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

È deceduto all'ospedale «San Pio» di Benevento Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, aggredito brutalmente la sera del 24 gennaio scorso al rione Libertà nel capoluogo sannita da un 37enne di Benevento. La vittima venne ripetutamente colpita con calci e pugni, anche mentre era a terra, e ridotta in fin di vita, riportando lesioni molto gravi alla testa. Il trentasettenne aggredì anche la moglie di Capobianco, che era intervenuta in difesa del marito, riportando lesioni personali che vennero curate al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. L'aggressione avvenne al termine di una discussione per una questione sentimentale relativa ad un familiare della vittima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

