Tra agosto 2023 e dicembre 2025, sono stati registrati circa 7.000 interventi di chirurgia estetica al seno nelle regioni italiane. La Campania, insieme a Lombardia e Lazio, si colloca al primo posto per il numero di operazioni di impianto o rimozione di protesi mammaria. Questi dati si riferiscono a interventi effettuati nel periodo specificato e sono stati raccolti da fonti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con 7mila interventi, Campania, Lombardia e Lazio sono state le regioni nelle quali è stato eseguito il maggior numero di interventi chirurgici per l’ impianto o la rimozione di una protesi mammaria nel preiodo compreso fra il primo agosto 2023 e il 31 dicembre 2025. Lo indica iil dal Rapporto 2025 sui dati del Registro nazionale protesi mammarie, presentato oggi al ministero della Salute. Sempre dal rapporto emerge che nessun intervento è invece stato registrato in Molise e in Basilicata, da dove le pazienti si sono spostate in altre regioni. L’età media delle done che si sono sottoposte a interventi con finalità estetiche è di 38,5 anni: 35,6 anni per coloro che hanno affrontato un intervento primario e 47,7 anni per coloro che sono state sottoposte a interventi di revisione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chirurgia estetica, in Campania il maggior numero di interventi al seno

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