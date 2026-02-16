Controlli straordinari della Polizia ad Arezzo | sei denunce in tre giorni

La Polizia di Arezzo ha denunciato sei persone in soli tre giorni durante controlli straordinari sul territorio. Le forze dell’ordine hanno ispezionato vari quartieri della città, fermando veicoli e verificando identità. In alcuni casi, gli agenti hanno trovato persone senza documenti validi o in possesso di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono stati più frequenti rispetto alle settimane precedenti, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Proseguono i servizi di controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo, con un'intensificazione delle attività negli ultimi tre giorni. Numerosi i controlli eseguiti nei parchi cittadini, nel centro storico, nelle zone della movida, nelle frazioni e nelle aree industriali e commerciali della città, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso delle operazioni sono state deferite in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria complessivamente sei persone per diversi reati: due per violazioni in materia di immigrazione, una per un furto commesso all'interno di un esercizio commerciale, una per inosservanza del foglio di via obbligatorio e una per evasione.