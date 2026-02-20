Sosta selvaggia e veicoli elettrici il bilancio dei controlli della Polizia Locale

La Polizia Locale ha multato numerosi automobilisti e controllato numerosi veicoli elettrici tra via Sant’Antonio Abate e piazza Carlo III, a causa della sosta selvaggia. Durante i controlli, sono state elevate sanzioni a chi occupava illegalmente i posti riservati e sono stati identificati diversi mezzi elettrici non in regola. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle ore di punta, quando il caos nel traffico diventa più evidente. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare per migliorare la viabilità nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale ha effettuato un'attività di controllo mirata a contrastare la sosta irregolare nell'area compresa tra via Sant'Antonio Abate e piazza Carlo III e a verificare la regolarità dei veicoli elettrici. All'operazione hanno partecipato gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale, dell'unità operativa San Lorenzo e il personale addetto ai verbali e ai veicoli abbandonati. Sono 29 i veicoli per i quali è stata disposta la rimozione forzata, tra cui 4 risultati abbandonati e 2 sottoposti a sequestro amministrativo. Per quanto riguarda i controlli sui veicoli elettrici, effettuati in collaborazione con il personale del Ministero dei Trasporti, sono state accertate 26 violazioni.