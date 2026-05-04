Pronostico Waalwijk-Willem II | in regular season due vittorie su due

Martedì alle 18:45 si disputa l'andata del secondo turno dei playoff di Eerste Divisie tra Waalwijk e Willem II. Le due squadre si sono affrontate due volte in questa regular season, ottenendo una vittoria ciascuna. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e le probabili formazioni.

Waalwijk-Willem II è una partita valida per l’andata del secondo turno dei playoff di Eerste Divisie e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sono ancora vive le speranze del Waalwijk di riconquistare subito la massima serie, perduta esattamente un anno fa. La squadra del Brabante, retrocessa in Eerste Divisie al termine della stagione 2024-25, nella scorsa settimana ha superato il primo turno degli spareggi da cui uscirà fuori il nome della diciottesima squadra che prenderà parte alla prossima Eredivisie, vale a dire la vincente dei playoff (ai quali parteciperà anche la terzultima del massimo campionato olandese, non ancora terminato).🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Waalwijk-Willem II: in regular season due vittorie su due Notizie correlate Serie A: il match di Pasqua. Quattro squadre in due punti: Niang e compagni primi. Ma possono chiudere quarti la regular season. Reyer ok alla Fiera, tutto da rifare per il verticeVIRTUS 82 REYER VENEZIA 86 OLIDATA: Edwards 11, Niang 9, Accorsi ne, Smailagic 15, Alston Junior 8, Hackett, Ferrari, Morgan 23, Diarra, Jallow 6,... Ginnastica Artistica: oggi l’epilogo della Regular Season in diretta su SportfaceTVL’Umbria Forum di Terni ospita il finale della Regular Season di Ginnastica Artistica. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: RKC Waalwijk - Willem II – formazioni, statistiche, precedenti, dove vederla e classifica in Playoff Eredivisie; Tabellino partita Roda JC vs RKC Waalwijk; Pronostico Waalwijk - Willem II - Quote & Statistiche - 5 maggio 2026, Eredivisie, Olanda; Pronostico Roda-Waalwijk: nel loro stadio cambiano completamente pelle.