Serie A | il match di Pasqua Quattro squadre in due punti | Niang e compagni primi Ma possono chiudere quarti la regular season Reyer ok alla Fiera tutto da rifare per il vertice
Nel campionato di Serie A di Pasqua, quattro squadre si trovano a pari punti, con la squadra guidata da Niang in testa. La regular season potrebbe concludersi con il quarto posto per alcune di esse. Nel settore cestistico, la Reyer Venezia ha ottenuto una vittoria alla Fiera contro la Virtus, con il punteggio di 86-82. I risultati sono stati determinati da varie prestazioni individuali, tra cui 23 punti di uno dei giocatori di Venezia.
VIRTUS 82 REYER VENEZIA 86 OLIDATA: Edwards 11, Niang 9, Accorsi ne, Smailagic 15, Alston Junior 8, Hackett, Ferrari, Morgan 23, Diarra, Jallow 6, Diouf 6, Akele 4. All. Jakovljevic. UMANA VENEZIA: Tessitori 18, Cole 12, Lever, De Nicolao ne, Candi 5, Bowman 9, Wheatle 4, Nikolic 4, Janelidze ne, Parks 15, Wiltjer 14, Valentine 5. All. Spahija. Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga, Nicolini. Note: parziali 15-17; 42-38; 63-63. Tiri da due: Virtus 2138; Reyer 2648. Tiri da tre: 721; 623. Tiri liberi: 1921; 1621. Rimbalzi: 36; 36. Il turno pasquale ha finito per rimettere tutto in discussione nelle posizioni di vertice. Quattro squadre in due punti e da valutare anche i risultati degli scontri diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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