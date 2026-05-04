La partita tra Siviglia e Real Sociedad si giocherà lunedì, valida per la trentaquattresima giornata della Liga. La sfida si svolgerà in uno stadio di proprietà del Siviglia e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, ma entrambe le squadre arrivano con obiettivi differenti in classifica. Il pronostico, secondo alcune previsioni, include l'affermazione del Siviglia con la frase “Non retrocediamo”.

Siviglia-Real Sociedad è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico “Non retrocediamo”. Così Gudelj, difensore del Siviglia, è sceso dall’autobus che portava la squadra in ritiro in vista del match di questa sera per parlare ai tifosi. Una situazione che gli andalusi stanno vivendo da troppo tempo negli ultimi anni e non vogliono che si ripeta. Contro la Real Sociedad è la partita della vita. Una squadra, quella di casa, che vuole vincere per superare l’Alaves e avvicinarsi alla salvezza. E siccome gli ospiti ormai da chiedere non hanno nulla (qualificazione in Europa League centrata con la vittoria della Coppa del Re e la distanza dal quinto posto è troppa) allora le motivazioni possono sicuramente fare la differenza in questa partita.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Siviglia-Real Sociedad: “Non retrocediamo”

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Betis Siviglia-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla di Andrea Costanzo - facebook.com facebook