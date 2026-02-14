Pronostico Real Madrid-Real Sociedad | Arbeloa non sbaglia

Alvaro Arbeloa ha deciso di non sbagliare nella partita tra Real Madrid e Real Sociedad, che si gioca sabato nella ventiquattresima giornata della Liga. La squadra di Madrid punta a mantenere il vantaggio di un punto sul Barcellona, che ha perso contro l’Atletico Madrid in Coppa del Re. La partita si svolge in un momento cruciale, mentre il Real si prepara anche alla sfida di Champions League contro il Benfica.

Si sa, al Bernabeu, qualunque passo falso, anche mezzo, potrebbe essere preso male.