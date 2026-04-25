Pronostico Fiorentina-Sassuolo | occasione d’oro per la Viola

Domenica alle 12:30 si disputerà la partita tra Fiorentina e Sassuolo, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si svolgerà in orario di mezzogiorno e trenta minuti ed è seguita da approfondimenti su statistiche, formazioni e modalità di visione in diretta tv e streaming. Tra le due squadre ci sono differenze di classifica e obiettivi stagionali che caratterizzeranno il confronto.

Fiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina si sta avvicinando a piccoli passi all’obiettivo salvezza, che potrebbe diventare quasi matematica in caso di vittoria nel match dell’ora di pranzo con il Sassuolo. La Cremonese terzultima, infatti, è stata strapazzata 4-0 dal Napoli nell’anticipo del venerdì e se la Viola dovesse riuscire a battere gli emiliani volerebbe a +11 sulla zona rossa a quattro giornate dalla fine. Svanirebbe, praticamente, l’incubo retrocessione che per buona parte della stagione ha tormentato il sonno della tifoseria gigliata.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la Viola Notizie correlate Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a LondraCrystal Palace-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv,... Sassuolo-Inter, il pronostico: occasione fuga per ChivuAl Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Inter può spiccare il volo: approfittando del rinvio di Milan-Como a causa della cerimonia di apertura dei Giochi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Fiorentina-Sassuolo analisi, quote e consigli; quote Fiorentina Sassuolo: il pronostico sulla Viola; Pronostico Fiorentina - Sassuolo: analisi e quote; Pronostico Sassuolo-Como | Serie A 2025/26. Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la ViolaFiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La ... ilveggente.it Pronostico Fiorentina vs Sassuolo – 26 Aprile 2026Nel contesto della Serie A, il confronto tra Fiorentina e Sassuolo promette intensità ed equilibrio nella giornata del 26 Aprile 2026. Fischio d’inizio alle ... news-sports.it "La Fiorentina è sconcertante". Il noto telecronista distrugge la squadra viola, ma sorprende tutti il suo pronostico per la partita con la Lazio - facebook.com facebook