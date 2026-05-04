Pronostico Cremonese-Lazio | non vogliono mai perdere

Lunedì si disputa la partita tra Cremonese e Lazio, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre determinate a evitare la sconfitta. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni, informazioni sulla diretta tv e lo streaming. La partita rappresenta un momento importante nel campionato, con le squadre che cercano di ottenere punti fondamentali.

Cremonese-Lazio è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nonostante, e giustamente, il pensiero sia solo rivolto alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, la Lazio di Maurizio Sarri non ha nessuna intenzione di perdere partite. Lo abbiamo visto contro l’Udinese. Una squadra che non molla mai. La Cremonese, dopo la vittoria del Lecce sul campo del Pisa, è con l’acqua alla gola. Giampaolo non è riuscito in nessun modo a cambiare le sorti della squadra lasciata da Nicola e rischia la retrocessione. Una situazione incredibile se pensiamo a quello che è stato l’inizio del campionato di questa truppa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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