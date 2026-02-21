Roma-Cremonese i grigiorossi vogliono ripartire | servono prestazione e attenzione
La Cremonese affronta la Roma in un match importante dopo una serie di risultati deludenti. La squadra lombarda vuole reagire e mostrare una prestazione convincente, concentrandosi su attenzione difensiva e rapidità in attacco. L’obiettivo è ottenere punti preziosi in un turno difficile, sfruttando anche il supporto dei tifosi presenti allo stadio. La partita si gioca questa sera alle 20.45, con l’intento di cambiare rotta e ritrovare fiducia.
Cremona, 21 febbraio 2026 – Posticipo domenicale di lusso per la Cremonese, che alle 20.45 sarà chiamata a rendere visita alla Roma. I giallorossi sono in piena lotta per un posto in zona Champions e devono fare bottino pieno, ma la squadra di Nicola non può permettersi altri passi falsi. In effetti i risultati delle ultime giornate non solo hanno ridotto a tre i punti di vantaggio sul terzultimo posto, ma hanno formato un terzetto a quota 24, composto da Genoa e Parma, oltre ai grigiorossi, che, presumibilmente, dovrà lottare sino in fondo per sfuggire alla terza poltrona che vale la discesa in serie B.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
