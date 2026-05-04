Pronostico Al Khaleej-Al Hilal | Inzaghi riapre il campionato

Alla trentunesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Khaleej e Al Hilal in una partita che potrebbe influenzare la classifica. Sono state annunciate le probabili formazioni, mentre le modalità di visione dell'incontro sono state rese note. Inzaghi guiderà la sua squadra con l’obiettivo di riaprire il campionato, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo.

Al Khaleej-Al Hilal è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non è finita. E questa è una grossa notizia per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Sì, perché vincendo questa partita contro una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, andrebbe a soli due punti dall’Al Nassr quando mancherebbero solamente due giornate al termine del campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E il 12 maggio, in trasferta, c’è anche lo scontro diretto che, sicuramente, deciderà la stagione. Ma intanto sarebbe opportuno per Inzaghi, che ricordiamo non ha perso nemmeno una partita nel corso di questa stagione, arrivarci a meno due.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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