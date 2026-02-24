Pronostico Al-Taawon-Al-Hilal | Inzaghi continua il trend

Simone Inzaghi guida l'Al-Hilal, che mantiene una serie di vittorie consecutive, grazie alla solidità difensiva e alle strategie offensive efficaci. La partita contro l'Al-Taawon rappresenta un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e mettere pressione sugli avversari. La sfida si giocherà in un impianto affollato, con molti tifosi pronti a sostenere le due squadre. La partita promette emozioni e colpi di scena, lasciando aperta ogni possibilità.

Al-Taawon-Al-Hilal è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non perde Simone Inzaghi. Continua a piazzare risultati positivi. Ma alcune pareggi, anche inaspettati, lo hanno spodestato dal trono. Per ora c’è l’ Al Nassr di Ronaldo davanti, almeno potrebbe ancora esserlo, perché i biancoblu ospiti, contro quella che la quinta forza del campionato, non avranno problemi a vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, vero: lo abbiamo detto spesso che questa squadra non avrebbe avuto dei problemi a vincere e nella maggior parte delle occasioni così è stato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Al Kholood-Al Hilal: Inzaghi chiude il 2025 al secondo postoL’incontro tra Al Kholood e Al Hilal, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, vede l’Al Hilal di Simone Inzaghi impegnata nella corsa alle prime posizioni.

Pronostico Al Hilal-Al Ettifaq: seconda di fila per InzaghiQuesta sera si gioca la partita tra Al Hilal e Al Ettifaq, valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League.

