Nella trentesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Hilal e Damac. La formazione di Inzaghi, che non sta ottenendo i risultati sperati, si trova a cinque punti di distanza dalla squadra avversaria. La partita si svolgerà in un clima di attesa per le formazioni probabili e con la trasmissione prevista su canali dedicati alla competizione.

Al Hilal-Damac è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non si sta chiudendo come sperava Simone Inzaghi. L’Al Hilal, dopo aver dominato per la prima parte di stagione, adesso con una gara in meno è distante otto punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e soci. No, non è il massimo. E infatti si parla anche di una società non molto contenta del lavoro del tecnico italiano e che quindi potrebbe pure decidere alla fine dell’anno di cacciarlo. Tanto da quelle parti non è che abbiano problemi a pagare uno stipendio monstre. Ovvio, però, che l’Al Hilal voglia chiudere nel migliore dei modi e non lasciare nulla al caso, tant’è che, da questa partita, ci aspettiamo una semplice vittoria della squadra allenata dal tecnico italiano.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Damac: Inzaghi accorcia a -5

Notizie correlate

Pronostico Al Hilal-Al Ettifaq: seconda di fila per InzaghiAl Hilal-Al Ettifaq è una partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ha...

Pronostico Al-Taawon-Al-Hilal: Inzaghi continua il trendAl-Taawon-Al-Hilal è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Al Akhdoud - Al Ettifaq | pronostico & migliori quote | 30.04.2026; Pronostico Al-Hilal-Damac 28 Aprile 2026: 30ª Giornata di Saudi Pro League; Al-Hilal Saudi Football Club - Damac FC Pronostico e confronto quote 28.04.2026; Pronostico Al Khaleej-Al Najma 28 Aprile 2026: 30ª Giornata di Saudi Pro League.

Pronostico Al Hilal-Damac: Inzaghi accorcia a -5Al Hilal-Damac è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Saudi Pro League, chi fermerà la striscia vincente dell'Al Hilal? Oggi ci prova il DamacSi chiude oggi il 24esimo turno della Saudi Pro League. L'Al Hilal è già entrato nella storia del calcio grazie al record di 28 vittorie consecutive e vuole continuare questa striscia incredibile ... tuttomercatoweb.com