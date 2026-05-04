Pronostici Mondiali 2026 | la guida completa con quote bonus calendario partite e statistiche

I Mondiali di Calcio del 2026 sono la più grande edizione mai organizzata, con un numero record di squadre partecipanti. La competizione si svolgerà in più nazioni, coinvolgendo numerosi stadi e città. In questa guida vengono raccolti pronostici, quote, bonus, il calendario delle partite e alcune statistiche rilevanti. Il torneo rappresenta un appuntamento atteso da milioni di appassionati in tutto il mondo, con un interesse crescente per le scommesse sportive.

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Qualificazioni Mondiali 2026: i pronostici delle semifinali!

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