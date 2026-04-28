Pronostici Coppa Italia | la guida completa con quote bonus calendario partite e statistiche

La Coppa Italia rappresenta una delle competizioni più antiche e prestigiose del calcio italiano, con una storia che supera il secolo. La manifestazione coinvolge squadre di diverse categorie e si disputa annualmente, affiancandosi al campionato di Serie A come principale torneo nazionale. Per la stagione 20252026 sono disponibili pronostici, quote, bonus, calendario e statistiche, strumenti utili per analizzare le sfide che si svolgono nel torneo.