Promozione Il Gallo rimonta e sorpassa Ora i playout contro il Felsina

Nel match tra Martiri e Gallo, gli ospiti sono riusciti a rimontare e a superare gli avversari nel punteggio. La partita si è conclusa sul risultato di 3-2 in favore del Gallo, con i marcatori che hanno segnato nel primo, secondo e terzo tempo. I marcatori per il Gallo sono stati Zardi, Nyezhentsev, Dovesi e Mezzadri, mentre per i Martiri hanno segnato Aleotti e Bini. La gara determina ora le sfide di playout contro il Felsina.

x martiri 2 gallo 3 Marcatori: 30’ Zardi, 45’ Nyezhentsev, 52’ Zardi, 66’ Dovesi, 71’ Mezzadri X MARTIRI: Aleotti, Bonetti, Artioli, Meli, Cavallari, Pallara, Benini, Bini, Zardi, Gjoni, Firma. Allenatore: Bolognesi GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Dovesi, Nyezhentsev, Mezzadri, Cottone, Malservisi. Allenatore: Zambrini Arbitro: Vittorelli di Rimini La X Martiri finisce la stagione con una sconfitta ininfluente ai fini del suo campionato, mentre il Gallo centra tre punti d’oro, che evitano la retrocessione diretta e rimandano ogni discorso a un playout col Felsina. Nonostante il clima di fine campionato, una partita ricca di emozioni con cinque reti complessive.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Gallo rimonta e sorpassa. Ora i playout contro il Felsina Notizie correlate Leggi anche: Promozione. Il Gallo in corsa per i playout, duello Centese-Casumaro negli spareggi promozione Leggi anche: Promozione. Tre squilli per il Gallo in casa. Resta in corsa per i playout Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il K-Sport chiude in bellezza. Vittoria pure contro il Montefano; Promozione Il Gallo in corsa per i playout duello Centese-Casumaro negli spareggi promozione. Promozione. Il Gallo rimonta e sorpassa. Ora i playout contro il FelsinaLa X Martiri finisce la stagione con una sconfitta ininfluente ai fini del suo campionato, mentre il Gallo centra tre punti d’oro, che evitano la retrocessione diretta e rimandano ogni discorso a un p ... sport.quotidiano.net Promozione: il Castelfranco perde a Gallo e retrocede in PrimaVittoria vitale per il Gallo che, nello scontro diretto, batte in rimonta la Virtus Castelfranco, condannandola alla retrocessione matematica. Per i modenesi si tratta della seconda retrocessione cons ... lapressa.it Ecco l'ultima top di stagione per il girone A di Promozione: - facebook.com facebook Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Pineto cade in casa, il vantaggio del fattore campo ora passa a Prata x.com