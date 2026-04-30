Domani si giocherà allo stadio Le Fonti di Monte San Savino lo spareggio tra Audax Rufina e Casentino Academy, gara decisiva per l’accesso diretto in Eccellenza. La partita metterà in palio un posto nel massimo campionato regionale e vedrà opposti i due club, che si sono qualificati dopo la fase regolare del torneo. L’incontro si svolgerà in un impianto che ospita regolarmente eventi sportivi di questo livello.

Sarà lo stadio Le Fonti di Monte San Savino ad ospitare lo spareggio che vale l’accesso diretto in Eccellenza tra Audax Rufina e Casentino Academy. La scelta è ricaduta su un impianto sportivo certamente tra i più importanti nel panorama dilettantistico toscano, complice anche il fatto di una Sansovino ai box avendo ottenuto il secondo posto in Eccellenza con dieci punti sulla quinta che vale l’accesso diretto alla finale playoff del proprio girone e quindi ad una domenica ai box. Audax Rufina e Casentino Academy scenderanno in campo alle 16. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere la parità spazio ai calci di rigore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: spareggio Casentino-Rufina. L’Eccellenza sarà in palio a Monte San Savino

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Sarà lo Stadio Comunale de Le Fonti di Monte San Savino il teatro dello spareggio tra Casentino Academy ed Audax Rufina - #calciodilettanti #calcio #dilettanti #toscana - facebook.com facebook