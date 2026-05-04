Promozione girone A San Piero a Sieve crollo e addio alla categoria

Nel match di promozione del girone A, San Piero a Sieve ha subito una sconfitta casalinga contro San Marco Avenza con il risultato di 3-0. La partita ha visto i gol di Becchi, Frilli e Iaquinandi, con quest’ultimo che ha segnato al 61’ su calcio di rigore, mentre le sostituzioni di Martini e Cassai hanno concluso l’incontro. La sconfitta segna la fine del cammino del San Piero a Sieve nella categoria.

SAN PIERO A SIEVE 0 SAN MARCO AVENZA 3 SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Frilli, Iaquinandi (61’ Bonifazi), Pozzi, Martini (61’ Baluganti), Bencini, Cassai S. (61’ Maenza), Barzagli, Ciari (71’ Susini), Angiolini (66’ Maio), Cassai N. A disp. Romei, Galeotti R., Fedele, Galeotti N. All. Signorini. SAN MARCO AVENZA: Cozzolino, Bonuccelli, Gambogi, Bondielli (80’ Martinelli), Pasquini T., Granai M., Lazzini, Verona (74’ Michelucci), Benlamrabet (87’ Guglielmi), Benedetti, Granai L. A disp. Arrighi, Costi, Gentile, Rizzari, Rizzo, Pasquini E. All. Bonini (squalificato, in panchina Caldi). Arbitro: Rinaldi di Empoli. Marcatori: 46’ pt Granai L., 79’ Benedetti (r), 95’ Pasquini T.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione girone A. San Piero a Sieve crollo e addio alla categoria Notizie correlate Leggi anche: San Marco, una sfida batticuore. A San Piero a Sieve l’ultimo appello San Marco Avenza, sfida decisiva a Sieve per restare in categoria? Cosa scoprirai Come potrà la San Marco Avenza evitare la retrocessione domenica? Quale ruolo giocherà il centenario nel morale del gruppo di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita San Piero a Sieve vs San Marco Avenza 1926; Scheda squadra Real San Pietro; Tabellino partita Academy Livorno Calcio vs San Piero a Sieve; Tabellino partita Real San Piero vs Over Monte Di Malo. San Marco, una sfida batticuore. A San Piero a Sieve l’ultimo appelloLa San Marco Avenza si gioca la stagione a San Piero a Sieve. Oggi, alle 16, allo stadio ’Alessia Ballini’, i rossoblù hanno un solo risultato su tre per conquistare la salvezza in Promozione dopo un ... sport.quotidiano.net Calcio Promozione San Marco, playout in salita. Rossoblù obbligati a battere il San Piero a SieveLa San Marco Avenza si giocherà domenica a San Piero a Sieve la permanenza nel campionato di Promozione Toscana. sport.quotidiano.net NICCOLÒ RINALDI IN SAN PIERO A SIEVE - SAN MARCO AVENZA PLAY OUT DI PROMOZIONE TOSCANA. • Domenica 03 Maggio alle ore 16:00, il nostro Arbitro C.R.A. Niccolò RINALDI, dirigerà SAN PIERO A SIEVE - SAN MARCO AVENZA, Finale Play - facebook.com facebook