PROMOZIONE | ieri l’msp ha espugnato 3-1 il campo della virtus castelfranco Il Valsetta cerca la scossa contro il Masi il Faro attende il Casumaro
L’Msp ha vinto 3-1 contro la Virtus Castelfranco, causando la sconfitta casalinga della squadra avversaria. La partita si è giocata ieri e ha visto i giocatori dell’Msp dominare nel secondo tempo, segnando tre reti. La Virtus Castelfranco ha tentato di reagire, ma senza successo. Il risultato cambia la classifica e mette pressione su entrambe le squadre. La prossima giornata si prepara con altre sfide importanti per il campionato.
Si è aperta con l’anticipo tra Virtus Castelfranco ed Msp l’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione. A spuntarla, per 3-1 (doppietta di Tonelli e gol di Costantini), è stata come da previsione la formazione ospite che, grazie a questo successo, si è portata al quinto posto a quota 39. Alle 14,30 di oggi si giocheranno le altre sfide di questo venticinquesimo turno. La capolista Valsanterno, in testa con ben undici lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice e ormai pronta a festeggiare, farà visita alla Dozzese mentre la seconda forza del campionato Centese osserverà un turno di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione: nell’anticipo di ieri la dozzese ha battuto 1-0 il casumaro. Il Faro Gaggio punta al salto in casa del Gallo, il Felsina ospita Masi Torello
PROMOZIONE, la capolista valsanterno espugna 1-3 il campo del Valsetta Lagaro. Il Faro contro il Granamica: al ’Romagnoli’ un derby tutto bologneseNella giornata di calcio regionale, la capolista Valsanterno ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Valsetta Lagaro.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Promozione. Valsanterno sempre più leader, colpi Msp e Masi Torello; Anticipi del sabato, le partite di oggi 21 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Dilettanti. Sabato ricco, dieci gare. C’è anche un derby caldo; Promozione il granamica attende il lagaro Valsanterno primato rafforzato Riflettori su Msp-Faro Gaggio.
Promozione, il granamica attende il lagaro. Valsanterno, primato rafforzato. Riflettori su Msp-Faro GaggioSi è aperta ieri con l’anticipo tra la capolista Valsanterno e il Petroniano la settima di ritorno ... msn.com
Promozione: al Bulgarelli passa l’Msp, mentre i porottesi non vanno oltre il pari col Granamica. Scivolone Centese nell’anticipo, X Martiri frenaGli anticipi del sabato di Promozione non sorridono alle ferraresi Centese e X Martiri. Gli uomini di mister Di ... msn.com
ASD Valsetta Lagaro. The Party Hits All Stars · Gangsta's Paradise. U18 REGIONALE Match day! Alle 15 ai X Martiri i ragazzi di mister Ballanti sono pronti a dare battaglia. Forza ragazzi! #sempreforzavalsetta - facebook.com facebook