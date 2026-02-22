PROMOZIONE | ieri l’msp ha espugnato 3-1 il campo della virtus castelfranco Il Valsetta cerca la scossa contro il Masi il Faro attende il Casumaro

L’Msp ha vinto 3-1 contro la Virtus Castelfranco, causando la sconfitta casalinga della squadra avversaria. La partita si è giocata ieri e ha visto i giocatori dell’Msp dominare nel secondo tempo, segnando tre reti. La Virtus Castelfranco ha tentato di reagire, ma senza successo. Il risultato cambia la classifica e mette pressione su entrambe le squadre. La prossima giornata si prepara con altre sfide importanti per il campionato.

