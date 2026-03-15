incroci decisivi per la salvezza titani e tropical si giocano tutto

Oggi il Tropical Coriano torna in campo contro il Sasso Marconi, con l’obiettivo di ottenere una vittoria decisiva per la salvezza. La partita si gioca al ‘Grandi’, dove i giocatori cercano di mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali. La sfida coinvolge anche altre squadre, mentre il focus principale resta sulla gara di oggi.

Con la testa e con le gambe al ’Grandi’, ma il pensiero è anche sugli altri campi. Con questo spirito il Tropical Coriano oggi torna a casa per affrontare il Sasso Marconi. Un faccia a faccia per la salvezza che pesa come il piombo. Ma la squadra di mister Scardovi è costretta a osservare con attenzione le mosse di Imolese e Trevigliese, impegnate rispettivamente contro Sant’Angelo e Rovato Vertovese. Incroci che diventano determinanti quando mancano otto gare al termine della regular season e quella penultima posizione a oggi occupata dal Tropical, ovviamente fa paura a molti. Con lo stesso spirito si rimette in viaggio il San Marino. La squadra di mister Biagioni oggi, al ritorno in campo dopo la sosta, va a bussare alla porta del Chieti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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