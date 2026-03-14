Terni Volley Academy i rossoverdi si giocano la salvezza | Daremo tutto e vedremo se sarà sufficiente

Domenica 15 marzo alle 15 si gioca il match tra Galatone e Conad Pala Terni Volley Academy. La squadra rossoverde si trova nella posizione di dover conquistare punti per evitare la retrocessione. La partita si svolgerà sul campo di Galatone, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo. La sfida rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Terni.

‘Una poltrona per due’ è il titolo del match Galatone-Conad Pala Terni Volley Academy in programma domenica 15 marzo (ore 15). La sfida infatti vale la salvezza diretta nel campionato di A3 senza alcun tipo di appello. La perdente infatti dovrà affrontare il post season per evitare la retrocessione con un avversario proveniente dal girone bianco settentrionale. Sfida delicatissima per i Dragons, reduci da quattro tie break persi consecutivamente. I salentini nelle ultime quattro gare hanno subito tre sconfitte (a zero) ed una al tie-break. Dalla parte opposta i rossoverdi sono riusciti ad agganciare il Galatone, proprio alla penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Terni Volley Academy-Sabaudia 1-3, torna in salita la strada salvezza: rossoverdi battuti al PalaTerni

Terni Volley Academy, oltre mille cuori rossoverdi per spingere i Dragons: le combinazioni per la salvezzaUn motivo ulteriore per crederci e spingere, come nelle ultime tre proibitive partite.

Una selezione di notizie su Terni Volley Academy

Temi più discussi: Conad Pala Terni Volley Academy, sfida al Galatone che vale la salvezza diretta; L'Orvieto Volley Academy U14 espugna per 3-2 il parquet della CLT Terni Blu; Lega Pallavolo Serie A; Vittoria e quarto posto in classifica per le giovanissime dell'Orvieto Volley Academy.

Javier Martinez, l'elogio dei colleghi: 'Un vero leader, esempio di umiltà e umanità'I compagni di squadra e i conduttori di Volley Time considerano Javier un esempio da seguire sia come sportivo che come uomo ... it.blastingnews.com

Il Volley Modica si impone in casa del TerniServono 2 ore e 12 minuti di battaglia all’ Avimec Modica per piegare un Terni Volley Academy orgoglioso e sostenuto da un PalaTerni gremito all’inverosimile, con in tribuna anche l’ ex portiere del ... lasicilia.it

Si comunica i ticket per la gara contro Terni Volley Academy dalle ore 16.30. - facebook.com facebook

Grande pubblico per #Terni #Volley Academy- #Modica al #PalaTerni. #pallavolo #A3 #JavierMartinez #Umbria #Sicilia x.com