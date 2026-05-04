Il 4 maggio 2026 gli Stati Uniti lanceranno l’operazione Project Freedom, che ha l’obiettivo di liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. L’annuncio arriva da parte di un rappresentante del governo statunitense, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sui possibili rischi coinvolti. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione nella regione, senza indicazioni su eventuali reazioni di altri paesi o sulla durata prevista dell’operazione.

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avvieranno, a partire da lunedì 4 maggio 2026, l’operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. «Si tratta di un gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti, dei Paesi mediorientali e, in particolare, dell’Iran», ha scritto su Truth, ricordano che «molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutti gli altri beni essenziali per garantire agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate». Il tycoon ha spiegato che «Paesi di tutto il mondo, che non sono in alcun modo coinvolti nel conflitto in Iran, ci hanno chiesto di aiutare a liberare le loro navi, rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di una vicenda con la quale non hanno assolutamente nulla a che fare».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Project Freedom, in cosa consiste l’operazione di Trump a Hormuz

Trump Announces 'Project Freedom'; Iran Warns Over Hormuz Move | Watch

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