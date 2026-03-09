macron annuncia una missione difensiva per riaprire lo stretto di hormuz

Il presidente francese si trova a Cipro in visita ufficiale, dopo che nei giorni scorsi droni hanno attaccato la base aerea britannica di Akrotiri. Macron ha annunciato l’avvio di una missione difensiva per riaprire lo Stretto di Hormuz, area strategica di cui si parla spesso nel contesto delle tensioni internazionali. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione sulla sicurezza regionale.

Il presidente francese in visita a Cipro dopo gli attacchi con droni. Il presidente francese Emmanuel Macron si trova in visita a Cipro, Paese insulare e membro dell'Unione europea, dove nei giorni scorsi alcuni droni hanno colpito la base aerea britannica di Akrotiri. Durante il suo intervento, Macron ha sottolineato la rilevanza strategica dell'isola per la sicurezza europea: "Quando Cipro viene attaccata, è l'Europa che viene attaccata", ha dichiarato il leader francese. Rafforzata la presenza militare francese nell'area. Nel corso della conferenza stampa, Macron ha annunciato che la Francia rafforzerà la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale e nelle acque circostanti, con l'obiettivo di garantire sicurezza e stabilità nella regione.

