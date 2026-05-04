Project Freedom cosa non sappiamo sulla nuova operazione Usa nello Stretto
Nella mattinata di oggi, le forze del Comando centrale degli Stati Uniti hanno avviato una nuova operazione nello Stretto. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità o gli obiettivi dell’intervento. Le autorità statunitensi non hanno ancora rilasciato ulteriori informazioni, lasciando ancora molte incognite su questa azione militare appena iniziata.
Nella mattinata odierna, le forze del Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti hanno lanciato Project Freedom, l’operazione annunciata da Donald Trump per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e per guidare fuori dalle acque del Golfo le navi di Paesi “neutrali e innocenti” non coinvolti nel conflitto. Tuttavia, restano diversi interrogativi, dal numero esatto di assetti coinvolti alla natura stessa dell’operazione. Nel post su Truth con cui ha annunciato l’operazione, Trump ha insistito sulla dimensione umanitaria dell’iniziativa, descrivendo le centinaia di navi bloccate nello stretto a corto di viveri e beni di prima necessità.🔗 Leggi su Formiche.net
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