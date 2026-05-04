Project Freedom cosa non sappiamo sulla nuova operazione Usa nello Stretto

Nella mattinata di oggi, le forze del Comando centrale degli Stati Uniti hanno avviato una nuova operazione nello Stretto. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità o gli obiettivi dell’intervento. Le autorità statunitensi non hanno ancora rilasciato ulteriori informazioni, lasciando ancora molte incognite su questa azione militare appena iniziata.