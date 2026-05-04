Si è da poco conclusa, la mostra Iris – Alla Radice della Bellezza che ha trasformato il Giardino dell’Iris di Firenze in un’esperienza immersiva, tra natura e profumo. Lo scorso weekend, dal 1° al 3 maggio 2026, l’esposizione promossa da Accademia del Profumo e Amica ha guidato i visitatori in un viaggio sensoriale dedicato a una delle materie prime più affascinanti della profumeria. A fare da protagonisti, non solo i petali in fiore, ma soprattutto il cuore nascosto della pianta: il rizoma, da cui nasce l’essenza preziosa dell’iris in profumeria. Grazie agli scatti di Inès Dieleman, realizzati con la collaborazione della stylist Vanessa Giudici, la mostra ha raccontato la duplice anima di questo fiore: delicata in superficie, complessa e sorprendente nelle profondità.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Profumi all’iris, fioriti ma non troppo. Il segreto è nell’estrazione

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