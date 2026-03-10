Troppo Bayern per l'Atalanta Dea travolta nell'andata degli ottavi di Champions | show tedesco a Bergamo
Nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Atalanta ha affrontato il Bayern Monaco a Bergamo, dove i tedeschi hanno vinto con un risultato di 6-1. La partita è stata dominata dai bavaresi fin dall'inizio, lasciando poco spazio alle speranze di qualificazione per la squadra italiana. Il match si è concluso con una netta vittoria del Bayern, che ora si avvicina alla qualificazione ai quarti.
L'Atalanta viene spazzata via dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League. A Bergamo i bavaresi dominano dal primo all'ultimo minuto e ipotecano già la qualificazione con un pesantissimo 6-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Sorteggio Champions League, oggi l’Atalanta conoscerà l’avversaria degli ottavi: orario e dove vederlo in TVL'Atalanta è l'unica squadra italiana presente al sorteggio degli ottavi di finale della Champions: dove vederlo e quali saranno le possibile...
Atalanta, la sfida degli Ottavi di Champions continua a parlare tedesco: sconfitto il Borussia Dortmund la corazzata BayernBergamo, 27 febbraio 2026 – Continua a parlare tedesco la corsa europea dell’Atalanta.
Una selezione di notizie su Troppo Bayern
Discussioni sull' argomento Atalanta, missione impossibile? Anche il Bayern deve stare attento...; L'Atalanta affronterà un Bayern (quasi) da record: il momento dei bavaresi; Atalanta-Bayern, 53 anni dopo la prima volta: quell’amichevole del ’73 con Scirea e Beckenbauer; Gnabry vede analogie tra il Bayern 2025-26 e i vincitori del Triplete 2020.
Bayern Monaco semplicemente di un'altra categoria. Troppo devastanti per l'Atalanta. Grazie comunque, Dea. #ChampionsLeague #Atalanta #ATABAY facebook