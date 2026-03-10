Troppo Bayern per l'Atalanta Dea travolta nell'andata degli ottavi di Champions | show tedesco a Bergamo

Nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Atalanta ha affrontato il Bayern Monaco a Bergamo, dove i tedeschi hanno vinto con un risultato di 6-1. La partita è stata dominata dai bavaresi fin dall'inizio, lasciando poco spazio alle speranze di qualificazione per la squadra italiana. Il match si è concluso con una netta vittoria del Bayern, che ora si avvicina alla qualificazione ai quarti.