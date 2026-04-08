Troppo PSG per il Liverpool l'Atletico Madrid espugna Barcellona | doppio 2-0 nell'andata dei quarti di Champions

Nel primo turno dei quarti di finale di Champions League, il PSG ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Liverpool al Parco dei Principi, dominando l'incontro. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha battuto 2-0 in trasferta il Barcellona, ottenendo un risultato positivo nella gara di andata. Entrambe le partite si sono concluse con lo stesso punteggio e risultato di vantaggio per le squadre in trasferta.

Il PSG batte il Liverpool 2-0 al Parco dei Principi dominando la gara. Colpo dell'Atletico Madrid, che vince 2-0 in casa del Barcellona nell'andata dei quarti di Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Champions, oggi i quarti Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool – La diretta Champions League, notte di quarti: Barcellona-Atletico e PSG-Liverpool accendono l’EuropaDoppio big match nell’andata dei quarti di finale: spettacolo al Camp Nou e al Parco dei Principi. Temi più discussi: Segui tutte le notizie di calcio in Diretta; Al Camp Nou ancora Goal e Over 2,5; L’Inter allunga sulle inseguitrici, la Juve recupera sul Como, in coda arrancano Cremonese e Lecce; UEFA Champions League 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Troppo PSG per il Liverpool, l’Atletico Madrid espugna Barcellona: doppio 2-0 nell’andata dei quarti di ChampionsIl PSG batte il Liverpool 2-0 al Parco dei Principi dominando la gara. Colpo dell’Atletico Madrid, che vince 2-0 in casa del Barcellona nell’andata dei quarti di Champions League. fanpage.it Colpaccio dell'Atletico al Camp Nou: il Barcellona cade due volte in 10. Il PSG impone la sua legge al Liverpool: 2-0Colpo grosso dell'Atletico Madrid al Camp Nou: approfittando della superiorità numerica dal 44', per effetto dell'espulsione diretta di Pau Cubarsì, ... fcinternews.it Atletico Madrid ta fito da kyakkyawan sakamako daga Camp Nou bayan lallasa Barcelona da ci 2-0. Yaya kuka ga wasan - facebook.com facebook Cubarsì espulso, Alvarez segna su punizione: Barcellona in dieci per tutto il secondo tempo contro l'Atletico Madrid x.com