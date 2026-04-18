Lupi morti ad Alfedena Marsilio | La Regione pronta a costituirsi parte civile

La Regione Abruzzo annuncia la propria intenzione di costituirsi parte civile in un procedimento legale relativo alla morte di diversi lupi avvenuta ad Alfedena, vicino al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La notizia arriva dopo il ritrovamento degli esemplari deceduti nella zona, che sarà oggetto di indagine. La decisione è stata comunicata dall’assessore regionale competente.

La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro i responsabili del presunto avvelenamento di diversi lupi trovati morti ad Alfedena, nell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.Ad annunciarlo è il presidente della Regione Marco Marsilio, intervenuto dopo il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Askatasuna: Regione Piemonte pronta a costituirsi parte civile nei processi sulle violenzeDopo un lungo dibattito, l’aula consiliare della Regione Piemonte nella seduta del 10 febbraio ha approvato quattro ordini del giorno presentati dai... Leggi anche: Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 5 lupi trovati morti ad Alfedena. Ipotesi avvelenamento; Cinque lupi morti ad Alfedena: l’ombra del veleno scuote il PNALM; 10 lupi uccisi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento. Cinque lupi morti ad Alfedena: l’ombra del veleno scuote il PNALM5 lupi trovati morti ad Alfedena. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise condanna duramente la giustizia fai-da-te. montagna.tv Ipotesi avvelenamento per 5 lupi trovati morti ad AlfedenaCinque lupi trovati morti in circostanze ancora da chiarire. Il grave episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, ad Alfedena, in località San Francesco, nell’area contigua del Parco. A lan ... veratv.it Remo Sabatini, documentarista e giornalista, e Paolo Forconi, zoologo, hanno commentato oggi ai nostri microfoni la notizia del ritrovamento di 5 lupi morti nel Parco nazionale d’Abruzzo Ascolta il podcast sul nostro sito - facebook.com facebook Il ritrovamento di cinque #lupi morti nell’area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mostra il volto della pura crudeltà della politica della destra. Si fanno belli con Tolkien, poi lasciano uccidere queste meravigliose creature, simbolo del nostr x.com