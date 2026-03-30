Domenico Caliendo è deceduto a Napoli. Il presidente della Regione Campania ha confermato che la regione potrebbe valutare di costituirsi parte civile nel procedimento legale legato alla vicenda. La possibilità è stata espressa in risposta a una domanda sulla possibilità di una partecipazione dell’ente nel processo giudiziario. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, secondo quanto dichiarato.

«Si questa è una possibilità, sicuramente». Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in merito alla possibilità che la Regione Campania possa costituirsi parte civile in un eventuale processo per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Fico: «Ora il piano ospedaliero, tra 18 mesi nuovo assessore» «Adesso dobbiamo, come sempre, lavorare seriamente sulla sanità, in modo molto strutturato, scrivere il piano ospedaliero della Regione Campania, lavorare sulla sanità territoriale, sulle case di comunità, gli ospedali di comunità, sulla telemedicina, lavorare sulla rete di emergenza urgenza ed è quello che farò. Per ora la delega alla sanità la mantengo, perché devo impostare un lavoro per come lo ho in mente e conosco bene la strada che dobbiamo percorrere, poi probabilmente in 18 mesi potremo avere un assessore». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile»

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