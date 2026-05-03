Primo Maggio in Irpinia maxi controlli | arresti denunce e fogli di via

Nel ponte del Primo Maggio in Irpinia, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio. Durante le operazioni sono stati effettuati numerosi controlli, con tre persone arrestate e diciotto denunciate. Sono stati anche emessi diversi fogli di via, mentre le forze dell'ordine hanno continuato a vigilare per garantire la sicurezza pubblica.

Ponte del Primo Maggio sotto controllo in Irpinia: Carabinieri intensificano la presenza sul territorio, 3 arresti e 18 denunce. Un dispositivo di sicurezza capillare ha presidiato l’Irpinia durante il lungo weekend del Primo Maggio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, ha intensificato i controlli su tutta la provincia, con particolare attenzione alle aree turistiche ed escursionistiche. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Presidio rafforzato nelle zone più frequentate. L’obiettivo era duplice: contrastare i reati predatori – anche in considerazione delle numerose abitazioni lasciate incustodite – e tutelare la sicurezza stradale, messa a dura prova dall’aumento della circolazione veicolare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Primo Maggio in Irpinia, maxi controlli: arresti, denunce e fogli di via Notizie correlate Ponte del Primo Maggio: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di viaTempo di lettura: 5 minutiIn occasione del lungo weekend del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le... Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Festa del 1 Maggio a Parolise; A Tenuta Ippocrate torna il Primo Maggio d’Irpinia: lasciati fiorire; Primo Maggio ad Avellino, manifestazione della Cgil davanti alla Villa Comunale; Campania, ponte del 1° maggio: guida agli eventi fino al 3 maggio 2026.