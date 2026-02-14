Ospedale di Comunità il modello funziona | 100 ricoveri in 4 mesi

L'Ospedale di Comunità ha registrato 100 ricoveri in soli quattro mesi, dimostrando che il nuovo approccio alla sanità locale sta dando risultati concreti. In questo periodo, molte persone hanno trovato un punto di riferimento vicino a casa per le cure di breve durata, senza dover spostarsi in grandi ospedali. Questo dato mostra come il modello possa alleggerire le strutture centrali e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Cento ricoveri in quattro mesi. Un numero che non è soltanto una statistica, ma il segnale concreto che un nuovo modello di sanità territoriale può funzionare davvero. L' Ospedale di Comunità di Luino, attivo dal 15 ottobre 2025, si sta affermando come uno dei pilastri della riforma sanitaria lombarda. L'età media dei ricoverati è di 74 anni. Persone con patologie croniche, con fragilità multiple, che non necessitano più di un reparto per acuti ma che non sono ancora pronte a rientrare a casa. È qui che l'Ospedale di Comunità trova la sua missione: diventare quel "ponte" tra l'ospedale tradizionale e il domicilio, offrendo assistenza mirata, recupero funzionale e stabilizzazione clinica.